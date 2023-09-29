TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan İrlanda’da önemli görüşme

İrlanda Parlamento Binası'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nın önemli bir konu etrafında organize edildiğini ve olumlu neticeler oluşturacağını düşündüğünü belirtti.

Türkiye-İrlanda ilişkilerinin olumlu bir seyirde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ekonomi ve turizm alanındaki ilişkileri daha da artırmak için parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, iki ülke arasındaki ilişkinin daha da ilerletilmesi için gayret sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi olduğunu, bunu bir stratejik hedef olarak önüne koyduğunu aktaran Kurtulmuş, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin İrlanda'nın Türkiye'ye verdiği desteğin artarak devam etmesini istedi.

Türkiye ve AB arasında zaman zaman karşılaşılan sorunların önemli bir kısmının nedeninin AB'de, Türkiye'ye karşı uygulanan çifte standart ve haksız uygulamalar olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, bu çifte standardı ve ön yargıyı kaldırmak için samimi olarak gayret sarf ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.