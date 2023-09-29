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Giriş Tarihi: 29.9.2023 11:54

Tokat'ta doktorların toplu istifası iddiası asılsız çıktı

Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde çalışma koşullarına isyan eden 17 pratisyen hekimin Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) gerekçe göstererek toplu halde istifa ettiği iddiasının doğru olmadığı şu anda Erbaa Devlet Hastanesinde 35 uzman 6 pratisyen görev yaptığı öğrenildi.

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta doktorların toplu istifası iddiası asılsız çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Devlet Hastanesi'nde çalışma koşullarına isyan eden 17 pratisyen hekimin Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) gerekçe göstererek toplu halde istifa ettiği iddiasının doğru olmadığı şu anda Erbaa Devlet Hastanesinde 35 uzman 6 pratisyen görev yaptığı belirtildi.
Öte yandan TUS sınavı sonrası uzmanlığı kazanan pratisyenlerin ayrılmasının normal bir süreç olduğu belirtilirken yakın tarihte yeni pratisyen doktorların da göreve başlayacağı bildirildi.

Ayrıca Tokat'ın Erbaa İlçe Devlet Hastanesi'nde Acil serviste sadece bir doktor kaldığı, o doktorun da sadece çok acil vakalara baktığı, diğer hastaların çevre ilçelere yönlendirildiği iddia edilmişti. İddiaların asılsız olduğu, Erbaa Devlet Hastanesinde şuan itibariyle 35 uzman 6 pratisyenin görevi başında hizmet vermeye devam ettiği öğrenildi.

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Tokat'ta doktorların toplu istifası iddiası asılsız çıktı
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