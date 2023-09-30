Ataşehir Belediyesi’nden fahiş zam: Ücret tarifelerine yüzde 322 zam yaptı

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle gündeme gelen Ataşehir Belediyesi, personeline zam yapmazken ilçede yaşayanların belediyeden aldıkları hizmetlere bir zam yapma kararı daha aldı. 14 yılda Ataşehir Belediyesi'ni 1 milyar TL'nin üzerinde borç batağına sürükleyen, son aylarda çalışanlarının maaşlarını ödeyemez hale getiren CHP yönetim, çareyi vatandaşa sunduğu hizmetlerin ücret tarifelerine zam yapmakta buldu.

Ocak ayında ücret tarifelerine yüzde 123 gibi fahiş zam yapan CHP'li yönetim, 'Ücret tarifesi revizesi' maddesiyle meclis gündemine getirdiği tarife değişikliği ile yüzde 199 oranında zam yaptı. 1 yıl içerisinde 2 ayrı zam sonrası Ataşehir'de 2022 yılında 100 metrekareye kadar olan konutlarda 251,69 TL olan İmar Durum Belgesi ücreti 2023 yılı için bin 61,17 TL oldu. 2022 yılında 3 kata kadar olan Avan Proje Tasdik ücreti bin 269,08 TL'den 5 bin 350,79 TL'ye yükseldi.

"BECERİKSİZLİKLERİNİN FATURASINI VATANDAŞIN SIRTINA YÜKLÜYORLAR"

Konuya ilişkin SABAH'a açıklama yapan Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve İBB Meclisi Hukuk Komisyonu üyesi Mustafa Nail Yağcı, "CHP'li belediye 2022 yılı Aralık ayı meclisine getirdiği teklifle 2022 ücret tarifelerine 2023 yılı için yüzde 123 gibi fahiş artış talebinde bulundu. Cumhur ittifakı olarak itiraz etmemiz, karşı çıkmamıza ve ret oyu kullanmamıza rağmen oy çokluğuyla ücret tarifesini meclisten geçirdiler. Bununla belediyenin borç açığını kapatamamış olmalı ki 2023 yılı Eylül ayı meclisine 'Ücret Tarifesi Revizesi' adı altında, fahiş artış içeren yeni bir teklif getirdiler. Ataşehir Belediye yönetimine 'Etmeyin vatandaşın sırtına gerekçesi olmayan böyle bir artış yapmayın, beceriksizliğinizi Ataşehirlilere yüklemeyin' dememize ve ret oyumuza rağmen bu kararı da oy çokluğuyla meclisten geçirdiler. Sabret Ataşehir, unutma Ataşehir, hakettiğin hizmeti alman yakındır Ataşehir." ifadelerini kullandı.