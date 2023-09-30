Bakan Göktaş: Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmaya çalışıyoruz

Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevi sakinleriyle tokalaştı.

Ziyaret sırasında huzurevi sakini Sivaslı Ahmet Barak'ın okuduğu "Mihriban" türküsünün kendisini çok duygulandırdığını belirten Göktaş, "Çünkü benim dedemin en çok sevdiği türküydü. Geçtiğimiz yıl dedemi kaybettim. Ben çocukluğumu hep dedemin ve anneannemin yanında geçirdim. Onun bir marketi vardı. O markette büyüdüm. O markette aslında beni bugünlere yetiştiren ve üzerimde çok büyük emeği olan dedem. Ona da Allah rahmet eylesin. Anneannem ve dedemi de bu vesileyle anmak istedim." diye konuştu.

Göktaş, büyüklerin kendileri için ilham aldıkları yol göstericilerinin olduğunu dile getirerek, "Sizlerin bizlere, yeni nesillere aktaracağı o değerler o kadar kıymetli ki sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır." dedi.

Kurumsal bakım hizmetine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Göktaş, bugün burada aldığı geri dönüşlerden dolayı memnun kaldığını söyledi.

Bakan Göktaş, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde büyüklere ulaştıklarını dile getirerek, "Sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılarımıza kalite standartları çerçevesinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanında oturan çiftin bocce sporcusu olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Göktaş, huzurevi sakinlerinin el becerileriyle yaptıkları ürünlerden oluşan serginin de çok kıymetli olduğunu söyledi.

"BURADA DA BİR KIZINIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında, "Bizim milletimiz için başka hiçbir beklentiye girmeden, sadece duası bile ana babaya ömür boyu hizmet etmek için yeterli bir sebeptir. Bizim en büyük kazancımız siz büyüklerimizin duasını alabilmek." dediğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bize verdiğiniz emeklerin karşılığında sizlerin güzel yüzünüzü görmek tüm çabalarımıza değer. Sizlere güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak bizim için kutsal bir görev, büyük bir başarıdır. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nüzü tekrardan kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Burada da bir kızınız var. Bunu unutmayın. Ben sizleri, her birinizi, anneannem ve dedemin yerine koyuyorum. Hepinize de sevgiyle sarılmak istiyorum."

Müzik dinletisinin sunulduğu ziyarette Göktaş, birlikte pasta kestiği huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KURSİYERLERİN SERGİSİNİ GEZDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı "El Sanatları Sergisi"ni gezdi.

Göktaş, kadınların çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif ev aksesuarlarından çantalara el emeği ürünlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Göktaş'a ziyareti sırasında Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta eşlik etti.