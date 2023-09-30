BM’den Fatma Şahin’e görev! BM Yerel Yönetimler Danışma Grubu’nda

Bir mektupla Fatma Şahin'i göreve davet eden Guterres, mektubunda, yerel yönetimlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) ulaşma konusunda Başkan Fatma Şahin'in çok düzeyli yönetişim alanında bilgi ve uzmanlığına güvenilebileceğine inandığını dile getirdi.

Guterres, Şahin'i danışma kurulu üyesi olarak 6 Ekim'de New York'ta karma formatta yapılacak grup tanıtımı ve ilk toplantıya davet etti.

Başkan Fatma Şahin'in New York'ta katılacağı toplantılar ile çalışma gruplarında yerel yönetimlerin ulusal hükümetlerle uyum içinde çalışabilmekteki önemli rolünü anlatacak. Başkan Şahin'in ayrıca, danışma grubu üyesi olarak karar alma sürecine katılarak tavsiye ve tecrübe aktarımında da bulunması ön görülüyor.

Genel Sekreter Guterres davet mektubunda BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Yeni Kent Gündemi konularının geliştirilmesi amacıyla danışma kurulunun çalışma yapacağını söyledi. Guterres, Başkan Fatma Şahin'in ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) Danışma Grubuna sekreterlik desteği sağlaması için tavsiyede bulundu. Davet mektubunun sonunda Guterres, Başkan Şahin'e "2030 ve sonrası yolculuğumuzda önder olmaya devam edeceğinize güveniyorum" dedi.