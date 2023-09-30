Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: 9 başkente yeni büyükelçi atandı
Giriş Tarihi: 30.9.2023 20:19 Son Güncelleme: 30.9.2023 20:29

Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: 9 başkente yeni büyükelçi atandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

AA
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: 9 başkente yeni büyükelçi atandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

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Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: 9 başkente yeni büyükelçi atandı
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