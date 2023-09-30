Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden 3 şüpheliyi tespit edildi.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.