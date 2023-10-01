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Giriş Tarihi: 1.10.2023 20:49

Bakan Güler: O şarkı kulağınızda dursun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılması üzerine "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler: O şarkı kulağınızda dursun

Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi.

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Bakan Güler: O şarkı kulağınızda dursun
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