CHP’li belediyelerde abi-kardeş saltanatı

Değişim tartışmalarıyla sancılı bir kongre sürecine giden CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 2019'daki yerer seçimlerde kazandıkları belediyelere akrabalarını dolduran belediye başkanları için "Bu atamaları etik bulmuyorum. Babamın oğlu olsa işe almayın" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin bir karşılığı olmadığı gözler önüne serildi.CHP'li Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde iki kardeşin belediye başkan yardımcılığı sıfatıyla görev yaptığı ortaya çıktı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan'ın kardeş oldukları öğrenildi.Ataşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan organizasyon şemasında Sadık Semih Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı olarak yer alıyor. Sadık Semih Kayhan, ilk olarak 1994 yılında Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi tam 14 yıl boyunca sürdürdü.Semih Kayhan, 6 Mart 2008'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen bir yasa ile ilçe olan Ataşehir'e belediye başkan yardımcısı olarak atandı. O tarihten itibaren de Ataşehir Belediyesi'nde aynı görevini sürdürüyor.Kadıköy Belediyesi'nin kurumsal internet sitesinde ise Fahrettin Kayhan için şu ifadeler yer alıyor: "Şu an 8. dönem Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görev yapmaktadır. Bu dönemde (8. dönem) Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'na devam etmektedir."