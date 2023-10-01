Devlet Bahçeli’den ’yerel seçim’ mesajı: Kararlı tutum devam edecek

"YEREL SEÇİMLERDE KARARLI TUTUM DEVAM EDECEK"

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Bizim adayımız öne çıksın" dedikleri bir il bulunup bulunmadığı sorusuna "Hayır, şimdilik yok. Çalışmalar devam ediyor." yanıtını verdi.