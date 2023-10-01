Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip geliştirdikleri "Bana göz kulak ol" isimli projelerini TEKNOFEST İzmir'de tanıtma şansını yakaladı. TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde de yarışacak olan öğrencilerin geliştirdiği proje ile yapay zeka destekli elektronik bant görme engellilerin gözü olacak. Alına takılan bantta bulunan iki kamera sayesinde görme engelliler yolda yürürken önlerine çıkan engelleri sesli ve titreşimli uyarı ile öğrenebiliyorlar.

TİŞÖRTÜN RENGİNİ BİLE SÖYLÜYOR

Ayrıca bu proje sayesinde görme engelliler alışverişe gittiklerinde örneğin almak istedikleri bir tişörtün renginden kumaşına, yaka kısmına kadar tüm detayları dinleyebiliyorlar. Yolda yürürken trafik ışıklarının rengini belirleyen bant sayesinde güvenle yollarda yürüyebilecekler. Mehmet Ertaş, Ömer Şarlavut, Yasin Yardımcı, Abdulkerim Hakan, ve Abdullah Dedebaşı Yozgat'tan İzmir'e gelerek projelerini TEKNOFEST'te tanıtıyorlar.

PROJEYİ SABAH'A ANLATTI

TEKNOFEST İzmir'de projelerini sergileyen öğrenciler adına konuşan Mehmet Ertaş (25), "Matematik Bölümü'nden mezun oldum. Bu projeyi çekirdek bir kadro ile geliştirdik. Arka plandaki arkadaşlarımızla birlikte 10 kişilik ekibimiz var. Projemizin adı 'Bana göz kulak ol. Bu projeyi görme engeliler için geliştirdik. Alında bant tarzında alet var. Bu bandın önünde iki kamerası var. Bu kameralar insan gözü gibi çalışıyor. Mesafeyi de ölçerek görme yürürken engellilerin önündeki engellerin tespitini yapıyor" dedi.

KAMERA 3 BOYUTLU TARAMA YAPIYOR, SES VE TİTREŞİMLE UYARIYOR

Kameranın 3 boyutlu bir tarama yaptığını anlatan Ertaş, "Yapay zeka sayesinde derinliği tespit ediyor. Sağa ve sol tarafında hoparlör ve titreşim motorları var. Engeli görüyor. Kullanıcıya engelin uzaklık ve yakınlığına bağlı olarak sık ya da daha az titreşimle uyarı verebiliyor. Engelin ne kadar uzak ya da yakın olduğunu titreşim motorundan anlayabiliyor. Bu şekilde görme engelli, engelin ne olduğunu biliyor ve ne kadar mesafe olduğunu uyarından duyabiliyor. Kameraların renk tanıma ve metin okuma gibi başka özellikleri de mevcut. Mesela alışverişe gittiğinde tişörtün hangi tip olduğunu ve hangi tip kumaştan yapıldığını, ne renk olduğunu öğrenebiliyorlar" diye konuştu.

YEŞİL IŞIK YANDI, YOLDA ENGEL YOK

Ertaş, "Karşıdan karşıya geçerken her yerde sesli uyarı sistemi yok. Bu nedenle bu proje sayesinde görme engelliler karşıdan karşıya geçerken yeşil mi kırmızı mı yandığını kameralar sayesinde öğrenebilecekler. Kameralar yeşil ışık yandığında kullanıcıya, 'yeşil ışık yandı. Yaya geçidinde bir engel yok. Karşıyaka geçebilirsin' diye uyarıda bulunabiliyor. Metin okuma özelliği de var. Görme engelliler sesli kitap dinliyorlar. Kitap okumak istediklerinde arşivlerinde ne varsa onlarla yetinmek zorunda kalıyorlar. Bu proje sayesinde görme engelliler kameralar sayesinde istedikleri kitabı da okuyabilecekler. Görme engellilerin alışkanlıklarını bozmadan bastonla bu sistemi kullanabilecekler. TEKNOFEST sayesinde projemizi tanıtmak fırsatını bulduk. Bize destek olunursa bu projeyi seri şekilde üretip görme engellilerin gözü olmak istiyoruz" dedi.