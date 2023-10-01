Emine Erdoğan: ’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ takdire şayan bir başarıya ulaştı

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda israfının engellenmesi amacıyla yürütülen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Atıksız mutfak kategorisinde ilk sırada yer alan Türk mutfağında her yiyecek, bir başka ürüne dönüşebilir. Dünyada geleneksel mutfaklara yönelik artan ilginin gıda israfını önlemede başlıca etken olduğuna inanıyorum. Atıksız mutfağın püf noktalarını yaygınlaştırarak, insan emeğine ve nimete olan hürmeti yeniden hatırlatalım. Bu farkındalıkla hayata geçirilen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası uluslararası boyutta, çevresel sürdürülebilirlik alanında rekor bir imzayla takdire şayan bir başarıya ulaştı. Destek veren duyarlı insanlara teşekkür ediyorum" dedi.