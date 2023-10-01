Eski HSK Şube Müdürü Terkinler çetesi üyesi

Bursa'da geçen salı günü Terkinler çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli arasında, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun Bursa'da şube müdürlüğünü yapan eski Şube Müdürü İsmail Hakkı Erdem'in de olduğu ortaya çıktı. Erdem de diğer çete üyeleriyle birlikte çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Kapalı Cezaevi'nde 4 gündür tutuklu olarak bulunan İsmail Hakkı Erdem'in, dün sabah saatlerinde intihar ettiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaplarından duyurduğu, Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'na bağlı 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda, çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerinde gayrimenkul ve 31 şirkete el konulmuştu. Çete üyleri sahte çek-senet işlerinden gaspa kadar birçok suçu organize bir şekilde işledi.