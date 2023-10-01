Fatma Şahin’e BM’den görev

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu'na üye olarak atandı. Bir mektupla Şahin'i göreve davet eden Guterres mektubunda, yerel yönetimlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) ulaşma konusunda Fatma Şahin'in yönetişim alanındaki bilgi ve uzmanlığına güvenilebileceğine olan inancını dile getirdi. Guterres, Şahin'i danışma kurulu üyesi olarak 6 Ekim'de New York'ta karma formatta yapılacak grup tanıtımı ve ilk toplantıya davet etti. Başkan Şahin, New York'ta katılacağı toplantılardaki çalışma gruplarında, yerel yönetimlerin ulusal hükümetlerle uyum içinde çalışabilmesinin önemini anlatacak. Başkan Şahin'in ayrıca, danışma grubu üyesi olarak karar alma sürecine katılarak tavsiye ve tecrübe aktarımında da bulunması öngörülüyor.