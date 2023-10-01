İlk konutları kasımda teslim edeceğiz

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 7 ay geçti. Depremin vurduğu kentlerde başlatılan deprem konutlarının inşası hızla sürüyor. Depremin yerle bir ettiği 11 kentten biri olan Malatya'da, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da kalıcı konutlar yükseliyor. Depremzedeler için yapımı devam eden TOKİ inşaatlarını inceleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu:"Kalıcı konut alanları uzmanlar tarafından seçildi. Şu ana kadar temeli atılan 757 blokun yapımı devam ediyor. Malatya merkezde 66 bin 69 çok katlı konut, kırsalda da 25 bin 595 köy evi olmak üzere toplam 91 bin 664 afet konutu yapılacak. Kasım ayında ise Yazıhan ilçemizde 157, Doğanşehir ilçemizde ise 349 konutun ilk teslimini yapacağız.Depremin ardından kent genelinde kurulan 73 konteyner kentte 109 bin vatandaşımız yaşamını sürdürüyor. Bu konteyner kentlerde sosyal alanlar, kreş, eğitim merkezleri var. 3 bin 200 esnaf için konteyner alanları oluşturuldu. Malatya'da yıkılacak bina sayısı 36 bin 580. Şu ana kadar 9 bin 200'ünü, yani yüzde 33'ünü yıktık. Çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar yıkımı büyük oranda bitirmiş olmak. Bugüne kadar, depremde yıkılan ve daha sonra yıktığımız yapılardan 5 milyon ton enkaz kaldırdık. Büyükşehir Belediyesi, belirlenen alanlarda kontrollü şekilde depolanan enkazı, kurduğu konkasör tesisleri dönüştürüyor."