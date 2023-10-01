Haberler Gündem Haberleri Sıla Doğu adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 1.10.2023 16:06

Sıla Doğu adliyeye sevk edildi

Sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında kokain içtiğini itiraf etmesinin ardından Beykoz’da gözaltına alınan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu Narkotik Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sıla Doğu adliyeye sevk edildi

Son dönemde gündemde olan Dilan Polat'ın ardından ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem olmuştu. 'Kokain' kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sıla Doğu adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA