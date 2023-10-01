Son dakika | Meclis’te yeni yasama yılı! Numan Kurtulmuş’tan saldırıyla ilgili sert sözler: Terör gündemine teslim olmak yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılında açılış yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Bu terör saldırıları sadece birkaç kişiden ibaret değildir. Saldırıların ardında silah desteği, siyasi destek verenler olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelemiz devam edecek. Ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. TBMM terörün gündemine teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim'i seçmeleri manidardır." sözlerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan saldırıyla ilgili sert sözler | Video

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin bütün kesimlerinin bu sürece katılmasını sağlayacağız. Komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, etkin saygın denetimin sağlandığı Meclis bizim görevimizdir."

MECLİS'İN GÜNDEMİ

Yeni Anayasanın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır. Türkiye'nin bütün kesimlerinin bu sürece katılmasını sağlayacağız. Komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, etkin saygın denetimin sağlandığı Meclis bizim görevimizdir. Meclis'imizin gündeminde uluslararası çalışmalar da gündemimizde olacak. İklim değişikliği, gıda krizini takip edeceğiz. Polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim'in yakılması kabul edilemez. TBMM olarak Batı dünyasında gelişen İslam karşıtı eylemlerin sonlandırılması en temel beklentilerdendir.