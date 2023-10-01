TBMM’de yeni dönem başlıyor... Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Aziz milletim, sayın başkan, değerli milletvekilleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

TBMM'nin 8. Dönem 2. Yasama Yılı'nın özellikle ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde iradelerini sandığa özgürce yansıtarak demokrasimizin gücüne güç katan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekillerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.

TBMM'nin ilk başkanı, milli iradenin ilk kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Hangi unvanla olursa olsun Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Vatan topraklarının müdafası, devletimizin bekası uğrunda can veren şehitlerimizi yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.

Bu çatı altında ülkemize milletimize hizmet verecek tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum.

Sizlerden milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyılı'na yakışır fikri eserler bekliyoruz. Milli hazinemizin en büyük mirası burasıdır, bu yüce kurumdur.

İlki milli mücadele, ikincisi 15 Temmuz olmak üzere iki kez gazilik payesiyle şereflenmiş olan TBMM, tüm parlamentolar içerisinde özel bir kurum olduğunu düşünüyorum.