TEKNOFEST’le çocuklar hayallerine dokundu

TEKNOFEST İzmir 4'üncü gününde de on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Hafta sonunu fırsat bilenler Çiğli Havalimanı'nı hıncahınç doldurdu. Festivalde özellikle çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Türk savunma sanayiinin yerli ve milli ürünlerine dokunma fırsatı bulan minikler, Baykar standında insansız hava araçlarını yakından inceleyebiliyor. Çocuklar Bayraktar Akıncı SİHA ve insansız savaş uçağı Kızılelma'yı simülasyonla kullanma şansını yakalıyor.Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Büşra Yılmaz (11) ve 5. sınıf öğrencisi Talha Kurcan (10), "İlk kez insansız hava aracını yakından gördük ve simülasyonla kullandık. Çok keyif aldık. Çok güzeldi. Akıncı Bayraktar simülasyon oyunu çok eğlenceliydi" dedi.Eşi Gizem Topçu ve 3 yaşındaki ikizleri Barlas ve Bulut'la TEKNOFEST'e gelen Mehmet Topçu da "Cumartesi tatilini fırsat bilip geldik. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Şehir merkezinden 2 saatte buraya vardık" diye konuştu.Başkan Erdoğan dün TEKNOFEST İzmir'de yaptığı konuşmada hem vatandaşlara hem de siyasilere "Gelin, buradaki gayreti, vizyonu, başarıyı görün" diye çağrı yapmıştı. Dün TEKNOFEST İzmir'e gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Çiğli Havalimanı'nın yolunu tutanlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Manisa, Uşak, Aydın, Denizli gibi civar illerden ziyaretçilerin hafta sonunu da fırsat bilerek Türkiye'nin teknoloji şölenine katılmak için yollara düştüğü görüldü.Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Fatih Adın'ın kaptanlığını yaptığı 13 kişilik ekip geliştirdikleri yapay kolla Teknofest Girişim Yarışması Engelsiz Yaşam Teknolojileri dalında birincilik kazandı. Ödülü takımı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Adın, " Ödülümüzü Cumhurbaşkanımızdan almamız bizi ayrıca gururlandırdı. Bu gelişmelere rağmen hâlâ kendimizi başarmış saymıyoruz. Bizim asıl başarma anımız ürünümüzü kolunu kaybetmiş bir bireyin kullandığında yüzünde gördüğümüz mutluluk anı olacaktır. Bizleri bu yolda destekledikleri için tüm aileme ve çevreme teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gençler zor şartlar altında olduklarını düşünseler bile yılmadan çalışmaya devam etmeli" dedi.İzmir Bergama BİLSEM öğrencileri Girişim Yarışması'nda ödül kazandı. Takım adına ödülü Başkan Erdoğan'ın elinden Taha Arben Vurgun aldı.Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri "Bana göz kulak ol" isimli projeleri kapsamında görme engelliler için yapay zekâ destekli elektronik bant geliştirdi. Alna takılan bant görme, iki kamera sayesinde önlerine çıkan engeller konusunda ses ve titreşimle uyarıda bulunuyor. Bant görme, engelli kişi alışverişe gittiğinde örneğin bir tişörtün renginden kumaşına, yaka kesimine kadar tüm detaylar hakkında bilgilendirebiliyor. Bant, trafik ışıkları ve yolun durumu hakkında da detaylı durum tespit raporu veriyor.Konya Selçuk Üniversİtesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı Kürşat isimli hidromobil araç, TEKNOFEST İzmir'in her yaştan ziyaretçisinden büyük ilgi görüyor. Araçla fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler "Bu da Konya'nın Lamborghini'si" diye espriler yapıyorİlkokul 3. sınıf öğrencisi Ömer Selim Ayberk (8), "Bayraktar Akıncı insansız hava aracını bilgisayarda kullandım. Çok beğendim. Burada uçakları görünce, insansız hava aracı simülasyonunu kullanınca pilot olmaya karar verdim. Uçak tasarlama oyunu ve simülasyon oyunu çok hoşuma gitti" dedi.