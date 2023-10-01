Yarım asırlık festivali FETÖ uğruna harcadılar

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenmesi planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, FETÖ propagandası yapılan 'Kanun Hükmü' belgeseli krizi nedeniyle iptal edilmesine tepkiler sürüyor.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gece yaptığı yazılı açıklamada ise kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan 'Festival Yönetmeninin', 'Sanat Yönetmeninin' ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine son verildiğini açıkladı.Böcek'in festivalden çekildiğini açılmasına sosyal medyadan tepki yağdı.Antalyalılar, "60 yıllık bir festivali yapılamaz hale getirmek beceriksizliktir. FETÖ ile alakalı bir belgeselin festivalde ne işi var" diyerek tepkilerini dile getirdi.AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise "FETÖ ile ortaklık 60 yıllık festivalin tarihine gölge düşürdü. 60 yıllık geçmişiyle ülkemizin en prestijli festivalden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni 'özüne döndüreceğiz' vaadi ile ülkemizin ve milletimizin istikbaline çelme takmaya çalışan eli kanlı FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına göz yuman Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni şiddetle kınıyorum. Festival tarihinde ilk kez iptal edildi. Festivali ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar" dedi.