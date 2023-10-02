Haberler Gündem Haberleri AKEV Üniversitesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada şok gerçek: Tatilini üniversiteye ödetmiş
Giriş Tarihi: 2.10.2023 10:01 Son Güncelleme: 2.10.2023 10:06

AKEV Üniversitesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada şok gerçek: Tatilini üniversiteye ödetmiş

Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diploma, ihale yolsuzlukları, ikiz plaka, yasadışı para transferleri gibi suçlardan birçok soruşturma yürütüldüğünü SABAH ortaya çıkartmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeri bir iddia daha ortaya çıktı. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi Güler Alkan'ın, Antalya Akev Üniversitesi Rektör Kamile Akgül'ün arkadaşı olduğu, tatil dönemlerinde Antalya'da arkadaşı Fatma Günaydın ile Kemer'deki lüks bir otelde Ekrem Çalkılıç ile birlikte tatil yaptığı ve bu tatilin faturasını Akev Üniversitesi'nin ödediği tespit edildi. Tüm iddialara rağmen üniversite yöneticilerinin halen görevde olduğu, YÖK'ün de soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
AKEV Üniversitesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada şok gerçek: Tatilini üniversiteye ödetmiş

Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar birçok soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı. Suç duyurusunda yer verilen üniversite personelleri ifadelerinde; Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı, verilen talimat doğrultusunda istenilen miktarda fatura örneği çalıştıklarını, bunun yanında ihaleye fesat karıştırmak gibi talimatlar da aldığını söylemişti. Tüm bu ifadelere rağmen Çalkılıç ve üniversite yöneticilerinin hala görevde olduğu öğrenilirken, Yüksek Öğretim Kurulu'nun soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

TATİL FATURASI ÜNİVERSİTEDEN

Akev Üniversitesi'nin kurucusu Selahattin Çiçek tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na denetleme kurulu üyesi hakkında gönderilen şikayet dilekçesinde; Antalya Akev Üniversitesi'nin 2020-2021 yılına ilişkin denetlemesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denetleme Kurulu Üyesi Güler Alkan tarafından yapıldığı, şikayetlere konu verilerin tespit edilmediği, denetlemenin gerekliliğin dışında hızlıca, detaylı incelemelerin yapılmadan sona erdirildiği belirtildi. Dilekçede, denetlemeyi yapan Alkan'ın Antalya Akev Üniversitesi Rektör Kamile Akgül'ün arkadaşı olduğu, tatil dönemlerinde Antalya'da arkadaşı Fatma Günaydın ile Kemer Hilton Otel'de Çalkılıç ile birlikte tatil yaptığı ve bu tatilin faturasının Antalya Akev Üniversitesi tarafından ödendiğine dikkat çekildi.

UÇAK BİLETLERİNİ DE ALMIŞLAR

Ayrıca, Alkan ve arkadaşı Günaydın'ın uçak biletlerinin Antalya Akev Üniversitesi tarafından satın alındığının belirtildiği dilekçede, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca Güler Alkan'a verilmek üzere Üniversite tarafından hediye alınmıştır ve faturası Antalya Akev Üniversitesi adına kesilmiştir. Bu alınan hediye ve para teslim yapan kişiler üniversite çalışanları Taner T. ve Caner T'dir. Denetleme dönemi dışından sistematik olarak Taner ve Caner T. hesaplarına gönderilen paranın Güler Alkan'a Antalya Akev Üniversitesi Rektör Kamile Akgül tarafından nakit olarak verildiğine şahit olan Caner T'nin savcılık ifadesinde de mevcuttur" denildi.

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AKEV Üniversitesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada şok gerçek: Tatilini üniversiteye ödetmiş
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