AKEV Üniversitesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada şok gerçek: Tatilini üniversiteye ödetmiş

UÇAK BİLETLERİNİ DE ALMIŞLAR



Ayrıca, Alkan ve arkadaşı Günaydın'ın uçak biletlerinin Antalya Akev Üniversitesi tarafından satın alındığının belirtildiği dilekçede, şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca Güler Alkan'a verilmek üzere Üniversite tarafından hediye alınmıştır ve faturası Antalya Akev Üniversitesi adına kesilmiştir. Bu alınan hediye ve para teslim yapan kişiler üniversite çalışanları Taner T. ve Caner T'dir. Denetleme dönemi dışından sistematik olarak Taner ve Caner T. hesaplarına gönderilen paranın Güler Alkan'a Antalya Akev Üniversitesi Rektör Kamile Akgül tarafından nakit olarak verildiğine şahit olan Caner T'nin savcılık ifadesinde de mevcuttur" denildi.