Bakan Tunç: Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Akıllı Teknolojilerin İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Tunç, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen bombalı terör eylemine ilişkin başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bombalı eylemi gerçekleştiren 2 teröristten birisi bombayı patlatıp parçalandı. Diğer terörist kahraman polislerimiz tarafından bombayı patlatmadan etkisiz hale getirildi. Teröristlerden cesedi parçalanmayanın kimliği tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışmaları emniyet güçlerince ve adli tıp kurumumuzun destekleriyle devam ediyor. Tespit çalışmaları tamamlandığında gerekli açıklama yapılacaktır. Kayseri Develi'den veteriner bir kardeşimizin öldürülmesi ve sonrasında aracının gasp edilmesiyle başlayan bir terör eylemi söz konusu. Olay tüm boyutlarıyla şu anda araştırılıyor. Terörün hedefi milletimizin huzurunu bozmak. Ülkemizin güvenliğini zedelemek. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadeledeki kararlılığımız, terörün her çeşidiyle mücadeledeki kararlılığımız hiçbir zaman eksilmeyecek. Bizim hedefimiz ülkemizde terörün kökü kazınıncaya kadar ve terörü destekleyen grupların arka plandaki destekçileri yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek."

Bakan Tunç, terörle mücadelenin kesintisiz sürdüğüne dikkat çekerek, "İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen veriler sonucu nerede bir terör yuvası varsa güvenlik güçlerimiz herhangi bir olay beklemeden onların tepesine tepesine iniyor" dedi.

1 Eylül'de başlayan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulanmasına ilişkin de son bilgileri paylaşan Bakan Tunç, "1 Eylül'den itibaren arabulucuya başvuru sayısı kira davalarında 24 bin 925. Sonuçlanan anlaşma sayısı bin 903. Anlaşamadıkları için açılan dava sayısı bin 682. Anlaşma sayısının anlaşmama sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Burada kiracı ve kiralayan arabulucuda çoğunlukla anlayabileceğini bu rakamlar gösteriyor" diye konuştu.