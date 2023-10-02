Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında
Giriş Tarihi: 2.10.2023 08:55 Son Güncelleme: 2.10.2023 09:17

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik düğmeye bastı. İstanbul ve Kırklareli illerinde düzenlediği operasyonlarda HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanlarının aralarından bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt faaliyetlerinden tutuklu bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan kişileri tespit etti. Ayrıca sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği ve barınabileceği güvenli evleri oluşturan kişilerde belirlendi.

HDP İL SÖZCÜSÜ VE İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul'da 11 ilçe ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" şeklinde paylaşımda bulundu.

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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında
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