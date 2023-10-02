İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt faaliyetlerinden tutuklu bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan kişileri tespit etti. Ayrıca sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği ve barınabileceği güvenli evleri oluşturan kişilerde belirlendi.
HDP İL SÖZCÜSÜ VE İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Çalışmaların tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, İstanbul'da 11 ilçe ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" şeklinde paylaşımda bulundu.
BTÖ'YE YÖNELİK İSTANBUL VE KIRKLARELİ'NDE 2️⃣6️⃣ FARKLI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 2️⃣0️⃣ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023
TERÖRİSTLERİN VE ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre… pic.twitter.com/XPxKoXuQZw