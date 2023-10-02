İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt faaliyetlerinden tutuklu bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan kişileri tespit etti. Ayrıca sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği ve barınabileceği güvenli evleri oluşturan kişilerde belirlendi.