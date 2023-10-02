CHP İstanbul İl Başkan Adayı Canpolat değişimcilere karşı savaşta vites yükseltti: Kılıçdaroğlu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'deki genel başkanlık yarışı ve il kongrelerine taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu ve istifasını isteyen 'değişimciler' arasındaki yarış İl Başkanlığı seçimlerinde de sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Özgür Çelik'e karşı Kılıçdaroğlu, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.
CANPOLAT'TAN TUHAF ÇIKIŞ
Canpolat katıldığı programda, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarında adeta vites yükselterek değişimcilere karşı tuhaf bir çıkışta bulundu.
"KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRMAK ATATÜRK'E SALDIRMAKTIR"
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur" diyen Cemal Canpolat, "Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e benzetti:— Sabah (@sabah) October 2, 2023
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır. pic.twitter.com/P3Nqcn1aum
CHP YANDAŞINDAN SERT TEPKİ
Cemal Canpolat'ın bu sözleri CHP yandaşı Şaban Sevinç'i çileden çıkardı. Sevinç, "Ne alakası var Cemal Abi yapma gözünü seveyim. Öyle şey olur mu ya?" diyerek tepki gösterdi.
"Şimdiye kadar cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal'in ilkelerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal söylemlerini dışarıda bırakarak 'Sen git ben geleyim' şeklinde değişim yapmaya çalışıyor." diyerek değişimcileri hedef alan Canpolat şöyle devam etti:
"İstanbul'daki bu kongre sürecini tamamlayacağız, sonra yeni kadroların parti yönetime gelmesi için mücadele vereceğiz. Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal'in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır."
"GENEL BAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDAYIZ"
Diğer yandan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Canpolat değişimcileri hedef alan söylemlerine devam etti. Canpolat şu ifadeleri kullandı:
Eleştiri yapabilirsin, düşünceni söyleyebilirsin, aday da olabilirsin. Bunlar doğal şeyler. Ama CHP Mustafa Kemal'in koltuğudur. O koltuğu itibarsızlaştırmanın ne partiye yararı var ne de kendilerine yararı var. Üstelik itibarsızlaştırırken içine hiçbir şey koymadan "sen git biz gelelim" diyorlar. Değişim bu değil. Onun için biz genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız, yanındayız.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. O koltuğu itibarsızlaştırmanın ne partiye yararı var ne ülkeye ne de kendilerine yararı var. pic.twitter.com/KOulJzzqhS— Cemal Canpolat (@cemal_canpolat) October 2, 2023