CHP İstanbul İl Başkan Adayı Canpolat değişimcilere karşı savaşta vites yükseltti: Kılıçdaroğlu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır

"GENEL BAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDAYIZ"

Diğer yandan sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Canpolat değişimcileri hedef alan söylemlerine devam etti. Canpolat şu ifadeleri kullandı:

Eleştiri yapabilirsin, düşünceni söyleyebilirsin, aday da olabilirsin. Bunlar doğal şeyler. Ama CHP Mustafa Kemal'in koltuğudur. O koltuğu itibarsızlaştırmanın ne partiye yararı var ne de kendilerine yararı var. Üstelik itibarsızlaştırırken içine hiçbir şey koymadan "sen git biz gelelim" diyorlar. Değişim bu değil. Onun için biz genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız, yanındayız.