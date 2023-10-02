SON DAKİKA | Dışişleri’nden Mescid-i Aksa’ya saldırıya tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs'te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti'ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz."
MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ
İsrail polisinin korumasındaki binden fazla fanatik Yahudi yerleşimci, "Sukot (Çardaklar) Bayramı"nın üçüncü gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, öğleden sonraki baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yazılı açıklamasına göre, sabah saatlerinde 1142, öğleden sonra 326, toplam 1468 Yahudi yerleşimci Aksa'ya baskın düzenledi.