Emekli büyükelçi Özgüvenç hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1964-2002 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Bangladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Ethem Kutlu Özgüvenç'i (1937, Mihaliçcik) 1 Ekim 2023 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi 4 Ekim 2023, Çarşamba günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.