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Giriş Tarihi: 2.10.2023 23:21

Emekli büyükelçi Özgüvenç hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, emekli büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç'in hayatını kaybettiğini açıkladı. 1964-2002 yılları arasında bakanlıkta görev alan Özgüvenç, Bangladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ülkemizi büyükelçi sıfatıyla temsil etmişti

DHA
Emekli büyükelçi Özgüvenç hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1964-2002 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Bangladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Ethem Kutlu Özgüvenç'i (1937, Mihaliçcik) 1 Ekim 2023 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum Büyükelçimizin cenazesi 4 Ekim 2023, Çarşamba günü Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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Emekli büyükelçi Özgüvenç hayatını kaybetti
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