Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması
Giriş Tarihi: 2.10.2023 11:46

Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız." ifadesini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız. Doğanın bereketi su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. İklim krizine karşı 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle suyumuza, yani geleceğimize sahip çıkalım."

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA