6 yıldır aranan firari FETÖ’cü Kayseri’de yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve 6 yıldır firar olan ihraç Komiser Yardımcısı Kadir Akar, İstanbul'dan çıkış yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ÜST DÜZEY BAĞLI

Firari Akar'ın polis ve jandarma kontrolünde yakalanmamak için sahte kimlik temin ederek kullandığı belirlendi. Ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu tespit edildi.

POLİS KOLEJİNE YERLEŞTİRDİ

Örgütün dershanelerinde özel olarak yetiştirilerek Polis Kolejine yerleştirildiği, mesleğe başladıktan sonra da örgüt ile irtibatının devam ettiği, örgütün kanunsuz emir ve talimatlarını yerine getirdiği tespit edildi. Uzun süredir gizlenmek için fiziksel özelliklerini değiştirmeye çalışan ve kayıtsız adreslerde kalan firari Akar, mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.