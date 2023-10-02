Halk TV’de teröristlerle ilgili skandal ifadeler! Ayşenur Arslan: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından dün düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu.. Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

"Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.

Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti. Bu konuyla ilgili de ilginç Arslan'dan ilginç bir çıkış geldi. Arslan "Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." diye konuştu.