İYİ Parti’nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek

81 İL KARARINDAN GERİ DÖNÜŞ YOK!

Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken İYİ Parti kulis bilgileri geldi. İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin 81 ilde aday gösterme kararından dönmeyeceğini bu konuda önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

"AYKIRI DAVRANANA GEREĞİ YAPILIR"

Saymaz, "İYİ Parti, Meral Akşener liderliğinde toplandı. Amasız, fakatsız, geri dönüşü olmayan şekilde 81 ilden aday gösterilecek" dedi. Saymaz ayrıca "Bu konuda farklı düşünen birileri varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve bu konuda gereği yapılır" kararı alındığını da iddia etti. İstanbul ve Ankara için de aynı kararın geçerli olduğunun altını çizdi.