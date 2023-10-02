İYİ Parti’nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek

İYİ Parti kanadından CHP'ye 'ortak aday' kapılarını kapattıklarına dair sık sık açıklamalar geliyor. CHP'de ise yerel seçimler öncesi 'genel başkanlık' tartışmaları sürüyor.
81 İL KARARINDAN GERİ DÖNÜŞ YOK!
Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz'dan dikkat çeken İYİ Parti kulis bilgileri geldi. İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin 81 ilde aday gösterme kararından dönmeyeceğini bu konuda önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.
"AYKIRI DAVRANANA GEREĞİ YAPILIR"
Saymaz, "İYİ Parti, Meral Akşener liderliğinde toplandı. Amasız, fakatsız, geri dönüşü olmayan şekilde 81 ilden aday gösterilecek" dedi. Saymaz ayrıca "Bu konuda farklı düşünen birileri varsa partinin görüşüne aykırı davranır ve bu konuda gereği yapılır" kararı alındığını da iddia etti. İstanbul ve Ankara için de aynı kararın geçerli olduğunun altını çizdi.
ADAY ADAYININ ÇOK OLDUĞU YERLERDE ANKET YAPILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı'nın İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine Zorlu, "Suat Bey, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Grup Sözcüsü ancak aday çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerekse diğer iller için çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.
Zorlu, aday adaylarının çok olduğu yerlerde adayların belirlenmesinde anket çalışmalarına başvuracaklarını bildirdi.