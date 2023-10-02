MİT’ten Suriye’de nokta operasyonu: Dağlıca saldırısının planlayıcısıydı...

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. PKK'nın kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın, geçmişten bu yana örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine dahil edildi. MİT, Müzdelif TAŞKIN'ın Irak'tan Suriye'ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı. Saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ı an be an takip edilmesi için talimat verildi. Yapılan çalışmalar sonrasında saha ajanları teröristin tüm hareketlerini günlük olarak karargahla paylaştı. MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye Kamışlı'da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.

2007'DE 12 ASKERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ SALDIRININ PLANLAYICISIYDI



Aslan Çele ve Aslan Samura kod isimlerini kullanan terörist, PKK adına Irak ve Türkiye'de birçok alanda faaliyet gösterdi. 2010 yılında örgüt tarafından verilen görev neticesinde Zap Eyaleti sorumluları arasında yer aldı. Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK'ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi.



Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen terörist, harekat esnasında PKK/YPG bünyesinde kritik faaliyetlere katıldı. Harekatın bitmesini müteakip askeri tecrübeleri dolayısıyla YPG tarafından tünel-mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi. Son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden 2007 yılında Dağlıca Köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'ne bağlı Komando Taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planının yaptı.

35 YIL ÖRGÜTTE FAALİYE GÖSTERDİ



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen terörist yaklaşık 35 yıldır PKK bünyesinde faaliyet göstermesi münasebetiyle çok sayıda eylem organize etti ve eylemlere bizzat katıldı. PKK için önemli bir kadro olan Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi örgüt içerisinde büyük yıkım oldu.