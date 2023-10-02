O isim tek tek ifşa etti! CHP haber hesapları satın alıyor

SORULAR SORDU: "KOSKOCA CHP NEDEN BÖYLE BİR ŞEYE İHTİYAÇ DUYUYOR?"

Sancar açıklamasının ardından CHP'ye sorular da yöneltti. Soruları şöyle: "Geriye birkaç soru kalıyor: -Koskoca CHP neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? -CHP'deki bir ismin bu hesapları kontrol ediyor olması doğru bilgiye erişimi nasıl etkileyecek? -Bu hesaplar kurultay sürecinde mi kullanılacak? -Satın alındığı belli olan bu hesaplara ne kadar ödendi? -CHP'nin parası ile üyelere bu hesabı tanıtan bir mesaj neden atıldı?"