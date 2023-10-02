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Giriş Tarihi: 2.10.2023 13:45

PKK’nın inlerine girildi! 75 piyade tüfeği ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Bitlis, Van, Hakkâri ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK’nın arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik birçok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonların kesintisiz devam edeceği mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın inlerine girildi! 75 piyade tüfeği ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda; 70 kalaşnikof 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, Başkale'de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat ele geçirdi.
Hakkari ve #Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice'deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik birimlerini tebrik ederken milletin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonların kesintisiz devam edeceği mesajını paylaştı.

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PKK’nın inlerine girildi! 75 piyade tüfeği ele geçirildi
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