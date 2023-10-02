SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Ankara’daki kalleş saldırıya ilişkin açıklama: Bunlar teröristlerin son çırpınışları

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki alçak terör saldırısında yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı ziyaret etti. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede net mesajlar verdi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan önemli açıklamalar | Video

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk önce Alim kardeşimizi ziyaret ettik. Morali iyi, kendini çok iyi hissediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Cumhurbaşkanımız kendisine şifalar diledi. Ona dua etti. Alim son derece gurur duydu. Ailesi ile görüştük. Oradan Erkan kardeşimizin yanına geçtik. Bugün küçük bir operasyon geçirdi. Operasyonun başarılı geçtiğini öğrendik. Kahramanlarımızla iftihar ediyoruz. İçişleri ailemizin her biri ülkemizdeki vatandaşlarımızın her biri onlarla guru duyuyor. Onları yürekten tebrik ediyoruz.

Başhekimimiz, sağlık çalışlanlarımız her biri çok ilgileniyor. Bugün, sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile birlikte şehit Mikail kardeşimizin cenazesindeydik. Eşi, ailesi, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandık.

Alçak, hain, terör hiçbir zaman başarılı olamayacak, son çırpınışları... Teröristlere dünyayı dar ediyoruz, dar etmeye de devam edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadele azimle sürecek. Ankara'mıza tekrar geçmiş olsun diliyorum. DNA testi sonucunda netleşen hain teröristin kimlik bligisini paylaştık. Netleşen her bilgiyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu menfur saldırı girişiminin ardından geçmiş olsun dileklerini ileten, kahramanlarımızı tebrik eden herkese teşekkür ediyorum.