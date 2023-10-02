Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu
Giriş Tarihi: 2.10.2023 13:33 Son Güncelleme: 2.10.2023 13:43

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara’da saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 teröristten birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde kendini patlattığını, diğer teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışma sırasında 2 polis memuru yaralandı. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine Pazar günü saat 09.26'da araçla gelen 2 terörist tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemi 2 kahraman polis tarafından engellendi.

PKK'LI ÇIKTI
Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerin yaptığı çalışmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristin kimliği belli oldu
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