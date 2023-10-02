Ankara’da alçak terör saldırısı: Teröristlerden biri kendini patlattı diğeri öldürüldü

TBMM'nin 2.5 aylık aradan sonra yasama yılı açılışının yapılacağı gün, Ankara'da alçak bir terör eylemi gerçekleşti. Kayseri'de şehit ettikleri veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'a ait araçla Başkent'e giden teröristler, dün sabah saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından nizamiye girişi önüne gelerek aracı park etti. Araçtan inen teröristlerden biri uzun namlulu silahla ateş açarak nizamiyeye doğru ilerledi. Bakanlık girişine gelen terörist, üzerine giydiği canlı bomba yeleğini infilak ettirdi. Aracın sürücü koltuğundaki diğer terörist de, canlı bomba yeleğiyle İçişleri Bakanlığı içine girmek isterken nizamiyede görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından çevrede çok geniş güvenlik önlemleri alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Nizamiye noktasında görevli polis memurları Ercan Karabaş sağ ve sol bacağından, diğer polis memuru Halim Reis Demirel ise göğüs ve sağ bacağına gelen şarapnel parçası sonucu yaralandı. Teröristlere ilk müdahaleyi nizamiyede görevli 2 erkek ve 1 kadın polis memurunun yaptığı öğrenildi. Teröristlerin hain saldırıda 3 kiloya yakın patlayıcı kullandığı tespit edildi. Canlı bomba yeleğinin yanı sıra uzun namlulu silah ve lav mühimmatı taşıyan teröristlerin kullandığı uzun namlulu silahların çöl rengine boyandığı görüldü. Uzman ekiplerin görüntüler üzerinde yaptığı incelemelerde teröristlerin özel eğitim aldıkları belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerindeki bomba, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Bakanlıklar ve Meclis bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheli görülen paketler polis ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.İçişleri Bakanlığı, TBMM girişine 300 metre mesafede hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunu, diğerinin kimlik belirleme çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, teröristlerle birlikte 9 kilo 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, 1 roketatar, 1 Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 Blow marka tabanca, 1 M-4 marka karabina uzun namlulu silah, 1 AK-47 marka uzun namlulu silah ele geçirildiği beliltildi.Teröristlerin ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozloğan'ı (24) şehit ederek gasp ettiği belirlendi. Gece oğluna ulaşamayan Ramazan Bozlağan, evladının cansız bedenini şarampolden aşağı atılmış halde buldu. 2 yıllık evli 4 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Bozloğan'ın Avlağa Mezrası'nda 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken yolu kesildiği, başından vurarak öldürüldükten sonra cansız bedinin şarampole atıldığı belirlendi. Bozloğan, bugün Avlağa Mezrası'nda toprağa verilecek. Bozlağan'ın, kuzeni Hasan Bozlağan ile birlikte 6 yaşındayken de kaybolduğu ,4 gün sonra bulunduğu ortaya çıktı. O olayda da yeğeninin hayatını kaybettiği öğrenildi.SABAH