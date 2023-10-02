Ankara'daki hain saldırıya karşı, Türkiye tek yürek oldu. Syasiler, terörizme karşı birlik mesajı verirken, mücadelenin kararlılıkla süreceğini kaydetti. İşte o açıklamalar:Huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir.Kahraman polisimizin kararlılığı, sezgisiyle araçtan iner inmez onlara silahlı mukavemette bulunulmuş, bu esnada teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurulmuş, etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman polisimi kutluyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP, DSP, Saadet Partisi genel başkanlarıda saldırıyı kınayan mesajlar yayınladı. ANKARA.Türkiye'dekiyabancı diplomatik temsilcilikler, X sosyal medya hesaplarından Türkiye ile destek mesajları paylaştı.ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, açıklamasında "Terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, Japonya, Macaristan, Meksika, Norveç, Pakistan, Ukrayna ve Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut da saldırıyı kınayarak dayanışma mesajları yayımladı. ANKARA