AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 31 Mart seçiminde İstanbul’u alacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "3. Medya Buluşması"nda yerli ve yabancı gazeteciler, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada Kabaktepe, basın mensuplarıyla sohbetinin ardından konuşma yaptı. Basının demokrasi ve toplumsal gelişim açısından önemine değinen Kabaktepe, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nin Türkiye ve dünya demokrasi tarihine geçecek örnek nitelikte bir seçim olduğunu söyledi.Yaklaşan 2024 Yerel Seçimleri için de parti olarak saha çalışmalarına başladıklarını ve bu seçimden de başarıyla çıkacaklarını kaydeden Kabaktepe, "Önümüzde 2024 seçimleri var. Bizler hem mutfak çalışmaları hem saha çalışmaları, hem sandık çalışmaları üç başlık altında çalışmalarımıza başladık, devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart 2024'de Mayıs 2023'te olduğu gibi Türkiye'de AK Parti olarak en güzel sonuçları alacağız. En başarılı şekilde çıkacağız. İstanbul'umuzda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere inşallah 2029'a kadar AK Parti belediyesiyle buluşmasını da sağlayacağız diyorum" dedi. Medyanın modern dünyadaki önemini vurgulayan Kabaktepe, "Hızın çok fazla tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Hızla beraber hakikatin ve değerin de tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en yakından yaşayan sektör de medya sektörü. Enformasyonun, iletişimin çok fazla hızlanmasına rağmen haberin hakikati ve değerinden kopmayan tüm gazeteci arkadaşlarımıza köşe yazarı, muhabir, kameraman, haber spikerine kadar tüm paydaşlarına da teşekkür etme borcumuz var" ifadelerini kullandı. Kabaktepe, konuşmasının ardından medya mensupları ile sohbete devam etti.