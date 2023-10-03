Ankara’da Alman Birliği Günü resepsiyonu

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Alman Birliği Günü kutlamaları münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılan Bozay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın gösterdiği dayanışma ve desteğin, "iki milleti birbirine bağlayan güçlü bağların gerçek kanıtı" olduğunu vurguladı.Almanya'nın deprem bölgesine 396 personel ve 40 kurtarma köpeği gönderdiğini hatırlatan Bozay, "Bu büyük destek için Türk hükümeti ve Türk milleti, Alman hükümeti ve halkına müteşekkirdir. Sayın Büyükelçi'nin konuşmasında yeniden imarda da yanımızda olacağını teyit etmesi de bize güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TAM ÜYE OLMADAN AVRUPA'NIN BİRLİĞİ TAMAMLANMAYACAK

Bozay, "Berlin Duvarı 34 yıl önce yıkılmış olsa da bugün Avrupa'da başka duvarlar yükselmekte. Bu duvarlar görülmese de varlıkları hissediliyor. Almanya'nın birliği sağlandı, Doğu ve Batı Almanya birleşti ancak Avrupa'nın birliği için hala katedilecek çok yol var. Türkiye AB'ye tam üye olmadan Avrupa'nın birliğinin tamamlanmayacağına inanıyoruz. Almanya'nın AB'de lider bir ülke olarak herkesin yararına olacak şekilde katılım sürecimizi olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

50 MİLYAR AVROLUK TİCARET

Bozay, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ihracat rotası olmayı sürdürdüğünü belirterek "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 50 milyar avro üzerindeydi. Bu rakam, bu yılın ilk 7 ayında da 30 milyar avroya yaklaşmıştır" dedi.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da halen Ankara'daki terör saldırısının etkisinde olduklarını belirterek terör saldırısını şiddetle kınadı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.Avrupa Birliği'nde barış içinde bir arada yaşadıklarını ancak bu barışın kıtanın tamamı için geçerli olmadığını kaydeden Schulz, "Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşa kalıcı bir çözüm bulma çabalarımızda ve çağımızın diğer pek çok başka sorununda olduğu gibi Türkiye bizim için stratejik öneme sahip bir ortaktır. Montrö Sözleşmesi'nin akıllıca uygulanması ve Karadeniz Tahıl Girişimi konusundaki yorulmak bilmeyen çabaları için Türkiye'ye minnettarız" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'NİN YANINDA DURMAYA KARARLIYIZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Alman hükümetinin ve şirketlerinin Türkiye'ye yardım sağladığını kaydeden Schulz, "Depremin ardından yeniden yapılanma zaman alacaktır ve Almanya bu zorluğun üstesinden gelmek için orta ve uzun vadede Türkiye'nin yanında durmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.Schulz, Almanya'nın gelecek yaz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını belirterek katılımcıları, Almanya'ya şampiyonayı izlemeye davet etti.