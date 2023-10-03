Başkan Erdoğan yaralı polis ile görüştü: “Ahınız yerde kalmadı, bedelini ağır ödediler”

"AHINIZ YERDE KALMADI BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİLER"

Ziyaret sırasında polis memuru Alim Reis ile telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sesin diri geldi, hoş geldi. Rabbim şifalar versin. Ahınız yerde kalmadı, inşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler, bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler. Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz, bundan sonraki süreçte de rabbim bütün güvenlik güçlerimize, askerimize yar ve yardımcı olsun." dedi.