Bilim Bakü Merkezine anlamlı ziyaret

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansının (ASAN Hizmet) Başkanı Ülvi Mehdiyev ve Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı' nın katılımlarıyla Bilim Bakü Merkezine gerçekleşen ziyarette merkezde eğitim gören çocuklarla buluşuldu.

Çocuklarla bir araya geldikten sonra ASAN konferans salonuna geçilerek Bakü Bilim Merkezi'nin bir yıllık planlarıyla ilgili sunum gerçekleşti. Yapılan bilgilendirmede özellikle 6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan mevcut ilgilerini korumak ya da bu yönde oluşacak ilgilerini arttırmak, bilimsel bilginin pratikte uygulanış biçimlerini kavratmak amacıyla kurulduğu aktarıldı. Bilim Bakü Merkezi'nde her 20 öğrenci için tahsis edilmiş 6 adet laboratuvar ile öğrencilerin doğa bilimleri, teknoloji, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım ve girişimcilik alanlarında uygulama yapmalarına imkân sağlanacağı vurgulandı.

Dünya çapında kendini kanıtlamış Stanford Üniversitesi gibi kurumların tecrübelerinden yararlanarak 8 haftalık hızlandırılmış programlar gibi birçok farklı seçenekle öğrencilerin seçtikleri alanda hızla ilerleme kaydetmelerinin de hedeflendiği Bilim Bakü'de ayrıca Türkiye'nin de en önde gelen üniversitelerinin söz konusu programlarda etkin ve öncü rol oynayacağı da belirtildi. Ayrıca çocuklara verilen eğitimlerin yanı sıra MTH öğretmen akademileri ile eğitmenlerin yetiştirildiği, ebeveynlere çocukları ile birlikte atölyeler gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

ASAN konferans salonundaki sunumun ardından Ülvi Mehdiyev, Selçuk Bayraktar ve Cahit Bağcı'nın konuşmaları gerçekleşti. Konuşmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararı ile belirlenmiş olan "ASAN Hizmet ile verimli işbirliği" madalyası Selçuk Bayraktar'a takdim edildi.