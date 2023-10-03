Erdoğan’dan polislere ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Demirel ve Karataş'ı dün tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkışta açıklamalarda bulundu. İlk olarak Demirel'i ziyaret ettiğini, yaralı polis memurunun moralinin yüksek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ona bir sürpriz hazırladık, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı'mız kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti, dua etti. Alim son derece gurur duydu" dedi. Ailesi Erzurum'dan gelen Karataş'ın da moralinin yerinde olduğunu bildiren Yerlikaya, "Küçük bir operasyon geçirdi. Operasyonunun başarılı olduğunu öğrendik" bilgisini verdi.