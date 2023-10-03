FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan 15 şüpheli ve yine örgütüm sözde Karşıyaka İl bayan öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğü iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 23 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.