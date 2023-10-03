Halk TV’de terör propagandası! Ayşenur Arslan’dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Skandalla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Ebubekir Şahin, söz konusu ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden şunları paylaştı:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."