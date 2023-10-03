Haberler Gündem Haberleri Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.10.2023 12:59 Son Güncelleme: 3.10.2023 12:59

Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. CHP'nin fonladığı Halk TV'de ise Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı. Sunucu Ayşenur Arslan, Halk TV'de adeta terör propagandası yaparak teröristleri aklamaya çalıştı. "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diyen Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri büyük tepki topladı. RTÜK, skandalla ilgili inceleme başlatırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Halk TV'den yapılan açıklamada da programın kaldırıldığı belirtildi.

Halk TV’de terör propagandası! Ayşenur Arslan’dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik 2 terörist tarafından pazar günü düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendi ve teröristler etkisiz hale getirildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELE!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

YİNE HALK TV YİNE SKANDAL!

Öte yandan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu. Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"

"Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez."

Halk TV'de teröristlerle ilgili skandal ifadeler! Ayşenur Arslan: Hiçbir şey yapılmadan ölünmez | Video

"BEN GELİYORUM, HEEEY"

Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti. Bu konuyla ilgili de Arslan'dan ilginç bir çıkış geldi. Arslan "Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." diye konuştu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Skandalla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Ebubekir Şahin, söz konusu ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden şunları paylaştı:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen son dakika haberine göre; hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Gözaltına alındı
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