Jandarmadan PKK operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; silahlı terör örgütü içerisinde geçmişte Suriye ülkesinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 4 şüpheli tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Silifke ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.