Kurtulmuş, anayasa turunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önceki gün 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılış konuşmasında yinelediği sivil anayasa çağrısını bu kez Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yönelik gerçekleştirecek. İçtüzük için daha umutlu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Meclis'in yeni yasama döneminde işlerini istişareyle, karşılıklı müzakere ederek ama asla bir tartışma, çatışma ortamına dönüştürmeden yürüteceğini vurguladı. Temel beklentisinin Meclis'in sağlıklı ve etkin bir çalışma dönemi geçirmesi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Meclis'imizin itibarını yükseltecek şekilde sözlerimize ve hareketlerimize dikkat ederek Meclis faaliyetlerini sürdüreceğiz. Meclis'in komisyonları, alt komisyonları ile bütün ilgili kurum ve kurullarıyla en güçlü, sağlıklı bir şekilde çalışması ve etkin bir zaman planlaması yaparak, grup başkanlarının, grup başkanvekillerinin de üzerine bir sorumluluk olarak zaman planlaması yapıp Meclis'in gündemini sağlıklı bir şekilde yürütmeliyiz. Yasama kalitesini artırmalıyız. Bunun için diyalog içerisinde olacağız. Neler gerekiyorsa bunları hep beraber yerine getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.