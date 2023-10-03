Masör gence cehennemi yaşattılar! Rehin alınıp yağmalandı

"50 BİN LİRA KREDİ ÇEKİP BİZE VERECEKSİN"

İki zorba, iddiaya göre sabah 06.00'a kadar Tuncay T'yi evde rehin tutup aç susuz bıraktı. Ardından Selçuk U, "50 bin lira kredi çekip parayı bize vereceksin. Parayı getirmezsen nerde olursan ol seni bulur öldürtürüm." şeklinde tehdit etti. Saatlerce rehin tutulan genç, evden çıkar çıkmaz adliyeye koştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER, 20 YIL HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Olayla ilgili harekete geçen savcılık, şüphelilerin ifadelerine başvurdu. Şüpheli Selçuk Y. savunmasında müştekinin telefon alım satımından kaynaklı olarak kendisine borcu olduğu, olay günü borcunu isteyince emaneten telefonunu aldığını söylerken şüpheli Alperen Y. ise olayla bir alakasının olmadığını ileri sürerek suçlamayı reddetti. Soruşturma kapsamında iki şüpheliye de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.