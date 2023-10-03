Masör gence cehennemi yaşattılar! Rehin alınıp yağmalandı

İstanbul'da masörlük hizmeti veren Tuncay T. (29), 21 Ocak 2023 günü sosyal medyadan bir mesaj aldı. İddiaya göre Alperen Y. (23) ve Selçuk U. (27), masaj yaptırmak için talepte bulununca genç masör müşterilerinden adres isteyerek yola koyuldu.
MASAJ ZANNETTİ REHİN ALINDI
Öğlen saatlerinde adrese geldiğinde başına geleceklerden habersiz olan Tuncay T, evin kapısı çaldığında karşısında Alperen Y'yi buldu. İddiaya göre genç adam, masaj yapacağını zannederken kapıyı kilitleyen Alperen Y, sert tavırlarla genci odaya itti. İkili, önce Tuncay T'den telefonunu kendilerine vermesini istedi. Ancak genç adam direnince ortam gerildi.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİP DARP ETTİLER
Çıkan tartışmada ikili, Tuncay T'yi darp etmeye başladı. Tekme ve yumruklarla genç masöre dayak atan ikili, yetmezmiş gibi ölüm tehditleri savurdu. Korkudan ne yapacağını şaşıran Tuncay T, çaresizce telefonunu ve yaklaşık 2 bin lira parasını vermek zorunda kaldı.
"50 BİN LİRA KREDİ ÇEKİP BİZE VERECEKSİN"
İki zorba, iddiaya göre sabah 06.00'a kadar Tuncay T'yi evde rehin tutup aç susuz bıraktı. Ardından Selçuk U, "50 bin lira kredi çekip parayı bize vereceksin. Parayı getirmezsen nerde olursan ol seni bulur öldürtürüm." şeklinde tehdit etti. Saatlerce rehin tutulan genç, evden çıkar çıkmaz adliyeye koştu.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER, 20 YIL HAPİSLE YARGILANACAKLAR
Olayla ilgili harekete geçen savcılık, şüphelilerin ifadelerine başvurdu. Şüpheli Selçuk Y. savunmasında müştekinin telefon alım satımından kaynaklı olarak kendisine borcu olduğu, olay günü borcunu isteyince emaneten telefonunu aldığını söylerken şüpheli Alperen Y. ise olayla bir alakasının olmadığını ileri sürerek suçlamayı reddetti. Soruşturma kapsamında iki şüpheliye de "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.