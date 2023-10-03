MHP Lideri Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Tarihi vesikalarla sabittir ki 23 Nisan 1920'de Türk vatanında yaklaşık 250 bin kişiden mürekkep düşman ordusu konuşlanmıştı. 29 Ekim 1923'e geldiğimizde bu istilacılardan hiçbirisi kalmadı, kalamadı.

Türk Milleti önce Meclis açıp sonra devlet kurmayı başaran dünya üzerindeki ender milletlerden biridir.

Devlet ve milletiyle her şeyden Türkiye irademizi her şartta muhafaza edeceğiz. Diri umutlarla önümüze bakacağız. Dava ve siyaset mücadelemizi ülke ve millet sevdamızla yapmayı sürdüreceğiz.

Cumhur ittifakının umut olduğunu gösterdik. MHP ve Cumhur ittifakı güçlü ise, vatandaşımızın karnı tok, anlı açıktır. MHP ve cumhur ittifakı var olduğu sürece Türkiye Yüzyılı vizyonu gerçekleşecektir. Türkiye'nin ne geçmişinde ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütüyle can ciğer olanlara kanacak olan kalmamıştır.