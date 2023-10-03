Osman Gökçek’ten adaylık açıklaması

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bir yayın kuruluşu ile yaptığı röportajda 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Gökçek, daha önce 'adayım' demediğini, adaylıkla ilgili bir düşüncesi ve çalışmasının olmadığını söyledi. Seçimden bu yana 328 tane program yaptığını kaydeden Gökçek, "Benim yaptığım bu programlarda vatandaşımızla çok yoğun toplantılar yapıyorum. Bunların bazıları halk günleri oluyor. Eskiden halk günlerini genelde çoğu kişi mecliste yapıyordu. Ben halk günlerini teşkilatımızdan müsaade alarak teşkilat binalarına taşıdım. Ben Keçiören içe teşkilatını da kabul ediyorum, Altındağ'ı da kabul ediyorum veya diğer teşkilatlarda da vatandaşlarımızı kabul ederek halk günleri yapıyorum. Bu toplantılara en azından 100 kişi katılıyor" dedi.

'REDDETMEK SAYGISIZLIK OLUR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine aday olmasını istediği takdirde reddetmesinin saygısızlık olacağını dile getiren Gökçek, "Cumhurbaşkanının bana böyle bir görev verdiği zaman, 'Ben bunu reddederim' demek çok büyük bir saygısızlıktır. Benim cumhurbaşkanımın bana verdiği hangi görev olursa olsun buna 'Hayır' demem; bu başka bir şey ama zaten böyle bir durum yok. Kendi açımdan olmayan konuya yorum yapmam çok yanlış düşer, saygısızlık olarak algılarım ben. Cumhurbaşkanımızın ya da genel merkezimizin iradesine ipotek koyabilecek ya da onları böyle bir durum varmışçasına yönlendirecek konuşmalardan ben kaçınıyorum ve bunu doğru bulmuyorum. Benim için önemli olan, cumhurbaşkanımızın verdiği görev ne olursa olsun bu konularla alakalı onu yerine eğiririm. Belediye başkanlığı, milletvekilliği, komsiyon başkanlığı veya bakanlık; birbirinden ayırt etmiyorum. Hepsi benim için eşit mesafede" diye konuştu.