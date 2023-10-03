Terör saldırısını destekleyen şüpheli gözaltına alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan koordineli çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara İçişleri Bakanlığı Ek Hizmet Binasına yönelik gerçekleştirilen hain bombalı ve silahlı saldırı eylemine ilişkin "İçişleri bakanlığını havaya uçuracağımıza Mersin Emniyet Müdürlüğünün ve Mersin Adliyesinin bana yaptığı haksızlıktan dolayı Mersin Emniyet Müdürlüğünü yada Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, bende sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hesabı incelemeye alan ekipler, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan bir haber kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit etti.

Tespiti yapılan sosyal medya hesabının Y.S. isimli şüpheli tarafından kullanıldığının ve yönetildiğini belirleyen ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındı.